Джоан Роулинг поделилась своим мнением о нашей стране

Знаменитая британская писательница Джоан Роулинг стала очередной собеседницей прославившихся на всю страну пранкеров Вована и Лексуса. Как и следовало ожидать, британка заявила о полной поддержке антироссийской политики и призвала ужесточить санкции против нашей страны.



Культурная деятельница, которая подарила миру многотомную сагу о молодом волшебнике Гарри Поттере, сама некоторое время назад стала жертвой травли. Даму осудили за то, что она без должного уважения относится к активному стиранию различий между полами, которое процветает на Западе.

Как бы там ни было, британка решила подключиться к антироссийской истерии и объявила, что выступает за "гораздо более жесткие санкции против России". Любопытно, что пранкеры позвонили знаменитости от имени украинского лидера Владимира Зеленского.

Собеседники писательницы без тени улыбки предложили Джоан изменить форму шрама Гарри Поттера с молнии на украинский трезубец. Прическу популярного литературного героя посоветовали переделать на запорожский чуб. Роулинг заинтересовалась этим предложением, пообещала изучить его и, возможно, реализовать в социальных сетях.