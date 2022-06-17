Горько тоскующий по невесте маленький чихуахуа растрогал публику – видео

Горько тоскующий по невесте маленький чихуахуа растрогал публику – видео
Фото: www.unsplash.com
Малышу не хватает любви и нежности

Домашние питомцы дарят своим хозяевам море позитивных эмоций. Пушистые товарищи горазды на выдумки и частенько устраивают что-нибудь эдакое. Однако безудержное веселье иногда сменяется серьезными размышлениями о смысле жизни и своем месте в бытие. Так, маленький чихуахуа по кличке Леонид явно тоскует без второй половинки.

Хозяйка решила пообщаться с любимым псом, однако неосторожно надавила на больную мозоль. Сначала девушка перечисляет положительные качества Лени, который является очень умным, интеллигентным и обходительным псом-джентльменом.

Перечисление собственных достоинств явно приносит удовольствие очаровательному псу. Одетый в модный зеленый костюмчик чихуахуа одобрительно порыкивает, слушая дифирамбы в свою честь.

Однако в какой-то момент хозяйка решила поинтересоваться, почему у такого замечательного пса до сих пор нет невесты. На этом вопросе глубокая тоска отразилась во взоре чишки. Завидный кавалер пронзительно завыл и потупил глазки. Пользователи интернет-пространства посочувствовали маленькому псу и признались, что тоже далеко не все из них уже встретили свою настоящую любовь.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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