Малышу не хватает любви и нежности

Домашние питомцы дарят своим хозяевам море позитивных эмоций. Пушистые товарищи горазды на выдумки и частенько устраивают что-нибудь эдакое. Однако безудержное веселье иногда сменяется серьезными размышлениями о смысле жизни и своем месте в бытие. Так, маленький чихуахуа по кличке Леонид явно тоскует без второй половинки.



Хозяйка решила пообщаться с любимым псом, однако неосторожно надавила на больную мозоль. Сначала девушка перечисляет положительные качества Лени, который является очень умным, интеллигентным и обходительным псом-джентльменом.

Перечисление собственных достоинств явно приносит удовольствие очаровательному псу. Одетый в модный зеленый костюмчик чихуахуа одобрительно порыкивает, слушая дифирамбы в свою честь.

Однако в какой-то момент хозяйка решила поинтересоваться, почему у такого замечательного пса до сих пор нет невесты. На этом вопросе глубокая тоска отразилась во взоре чишки. Завидный кавалер пронзительно завыл и потупил глазки. Пользователи интернет-пространства посочувствовали маленькому псу и признались, что тоже далеко не все из них уже встретили свою настоящую любовь.