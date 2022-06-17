Журналиста ждет незавидная участь

Вот уже несколько лет международное сообщество следит за судьбой знаменитого австралийского журналиста, основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Сегодня, 17 июня, стало известно о решении, которое было принято в отношении австралийца.



Ведущая держава западного мира, который позиционирует себя как самое демократическое сообщество, решила, что излишне болтливый журналист должен быть экстрадирован в Соединенные Штаты Америки, где его ждут с распростертыми руками.

Такую информацию распространяют представители WikiLeaks. По их данным, соответствующее решение приняла руководительница британского МВД Прити Пател. Высокопоставленная британка решила, что экстрадиция Ассанжа в США – отличная идея, и поддержала данную инициативу.

При этом известно, что в Америке журналисту грозит 175 лет тюремного заключения. В WikiLeaks подчеркнули, что 17 июня стало "темным днем" для свободы слова и демократии. Теперь у Ассанжа есть две недели на то, чтобы оспорить принятое решение, отмечает интернет-издание "МИР24".