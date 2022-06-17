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Дама с собачкой обматерила жительницу Подмосковья в ответ на просьбу посторониться

Банальный вопрос вызвал у женщины истерику

Дама с собачкой на поводке закатила в Видном истерику после того, как мама с ребенком попросила ее посторониться.

Обойти даму не удалось: та обозвала в ответ ребенка непечатным словом мальчика и заявила, чтобы те шли по соседнему тротуару, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Подписчики в социальных сетях, где женщина рассказала о ситуации, заявили, что неадекватная дама ведет себя не от хорошей жизни.


Ольга БОРОДИНА |
Источник: Подмосковье Сегодня ✓ Надежный источник
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