"Какая интрига", подумали пользователи социальных сетей

На пляже у озера Сенеж в Солнечногорске заприметили мужчину, который безуспешно пытался что-то найти с помощью металлоискателя. "Археолог" стал звездой местных пабликов.

Впрочем, ничего противозаконного местные жители не увидели. Мужчина хоть и выглядел необычно, но ничем криминальным не занимался, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня". Хотя нашлось и немало тех, кто решил повозмущаться.

Да и юристы указывают, что законодательство не запрещает ходить с портативным металлоискателем по муниципальной территории.