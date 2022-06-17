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На пляже у озера Сенеж в Солнечногорске заприметили мужчину, который безуспешно пытался что-то найти с помощью металлоискателя. "Археолог" стал звездой местных пабликов.
Впрочем, ничего противозаконного местные жители не увидели. Мужчина хоть и выглядел необычно, но ничем криминальным не занимался, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня". Хотя нашлось и немало тех, кто решил повозмущаться.
Да и юристы указывают, что законодательство не запрещает ходить с портативным металлоискателем по муниципальной территории.
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