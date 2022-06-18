Научившийся мурлыкать пес растрогал пользователей Сети - видео

Научившийся мурлыкать пес растрогал пользователей Сети - видео
Фото: www.unsplash.com
Очаровательная собака росла в семье котов и переняла их привычки

Четвероногие питомцы часто удивляют своих хозяев необычными способностями. Существует расхожее мнение, что котам и собакам очень сложно ужиться вместе, однако на самом деле, часто дела обстоят совсем иначе. Например, крупный дружелюбный пес всю жизнь прожил с котами и даже научился говорить на их языке.

Необычная собака переняла повадки усатых товарищей и научилась мурлыкать. Трогательными кадрами поделилась хозяйка смышленого питомца. На кадрах, которые активно распространились по интернет-пространству, крупный пес лежит на коленях у любимой владелицы и нежно мурлычет.

Пользователи Сети удивились таким способностям четвероногого товарища. Действительно, редко встретишь собаку, которая мурлычет точно, как кот. Такие трогательные отношения между собачкой и хозяйкой умилили комментаторов, которые признались, что были бы рады иметь такого кота-пса у себя дома.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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