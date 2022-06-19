Девелоперы запускают тест-драйв жилья

Россиянам дадут возможность на бесплатной основе пожить некоторое время в новых домах – застройщики запустили кампанию тест-драйва жилья для потенциальных покупателей. Пока что у такого явления отсутствует массовый характер, хотя рынок рассчитывает на интерес к нововведению ддя покупателей с других регионов.

Девелоперы считают, что держатели средств на депозитах под высоким процентом стремятся к закрытию вкладов и находятся в поисках вариантов инвестирования собственных сбережений. Весьма вероятно, что часть их них население начнет использовать для первоначального взноса при оформлении ипотеки (процентную ставку по которой вновь понизили).

Как считает глава центра новостроек федеральной компании "Этажи" Сергей Зайцев, спрос будет в дальнейшем расти и восстановится до уровня, фиксировавшегося до пандемии в 2019 году.

Фактически потенциальному покупателю предоставят возможность оценить квартиру с ремонтом, проверить ее качество и удобство района.