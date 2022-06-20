Появились новые подробности состояния Горбачева

Появились новые подробности состояния Горбачева
Фото: Zamir Usmanov/Russian Look/www.globallookpress.com
Политик страдает от проблем с почками

Последний год состояние бывшего генсека Михаила Горбачева стремительно ухудшается, его регулярно отвозят на процедуры в больницу, сообщает Mash.

По данным telegram-канала, у политика серьезные проблемы с почками.  Горбачев нуждается в регулярном проведении диализа, но точного диагноза врачи не называют. 

Недавного 91-летнего бывшего президента СССР стали доставлять в одну из столичных клиник, где он проходит диализ и очистку крови. Официальных подтверждений информации нет. 

Источник: Mash • Требует проверки
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