Политик страдает от проблем с почками

Последний год состояние бывшего генсека Михаила Горбачева стремительно ухудшается, его регулярно отвозят на процедуры в больницу, сообщает Mash.

По данным telegram-канала, у политика серьезные проблемы с почками. Горбачев нуждается в регулярном проведении диализа, но точного диагноза врачи не называют.

Недавного 91-летнего бывшего президента СССР стали доставлять в одну из столичных клиник, где он проходит диализ и очистку крови. Официальных подтверждений информации нет.