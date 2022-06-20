Звезде "Евровидения" предложили публично осудить Россию за круглую сумму

Звезде "Евровидения" предложили публично осудить Россию за круглую сумму
Манижа. Фото: Maksim Konstantinov/www.globallookpress.com
Та решила не рисковать

Российская певица Манижа заявила, что после начала специальной военной операции на Украине к ней вышли на связь некие представители Запада и обратились с просьбой записать песню антироссийского содержания. Звезда, конечно, отказалась критиковать Россию.

Исполнительница поведала, что ее телефон разрывался от звонков и предложений, которые поступали не от одного зарубежного новостного агентства – мол, всего и делов-то, чтобы публично высказаться против специальной военной операции.

Одна из звукозаписывающих компаний даже предложила следующее условие: в обмен на запись соответствующей песни с критикой руководства РФ Маниже предлагали контракт.

Впрочем, звезда "Евровидения" сочла такие предложения для себя неприемлемыми – внутренне содрагалась. Хотя некоторые лейблы отказывали Маниже в сотрудничестве, ссылаясь на ее российское гражданство.

Источник: YouTube ✓ Надежный источник
новости партнеров

Азаров намекнул на главную причину отказа от мирных переговоров Киевом

На помощь украинцам в конфликте были потрачены огромные средства

Литва дала России веский повод начать войну - эксперт

Вильнюс пошел на суицидальный шаг, ограничив поставки товаров в Калининградский регион

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей