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Российская певица Манижа заявила, что после начала специальной военной операции на Украине к ней вышли на связь некие представители Запада и обратились с просьбой записать песню антироссийского содержания. Звезда, конечно, отказалась критиковать Россию.
Исполнительница поведала, что ее телефон разрывался от звонков и предложений, которые поступали не от одного зарубежного новостного агентства – мол, всего и делов-то, чтобы публично высказаться против специальной военной операции.
Одна из звукозаписывающих компаний даже предложила следующее условие: в обмен на запись соответствующей песни с критикой руководства РФ Маниже предлагали контракт.
Впрочем, звезда "Евровидения" сочла такие предложения для себя неприемлемыми – внутренне содрагалась. Хотя некоторые лейблы отказывали Маниже в сотрудничестве, ссылаясь на ее российское гражданство.
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