Щелковский дворник прославилась на целый район среди местных жителей

О женщине не слышал только ленивый

Жители Щелковского городского округа похвалили женщину-дворника, которой удается поддерживать порядок на целом районе. В социальных сетях местные указали, что речь идет о работнице, которая вручную моет мусорные контейнеры и каждый раз наводит порядок во дворе.

Пользователи пост оценили и указали, что таких преданных своему делу работников необходимо ценить, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

А еще одна подписчица решила отдельно поблагодарить дворника за ее добросовестный труд.

Источник: Подмосковье Сегодня ✓ Надежный источник
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