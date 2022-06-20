О женщине не слышал только ленивый

Жители Щелковского городского округа похвалили женщину-дворника, которой удается поддерживать порядок на целом районе. В социальных сетях местные указали, что речь идет о работнице, которая вручную моет мусорные контейнеры и каждый раз наводит порядок во дворе.

Пользователи пост оценили и указали, что таких преданных своему делу работников необходимо ценить, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

А еще одна подписчица решила отдельно поблагодарить дворника за ее добросовестный труд.