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Жители Щелковского городского округа похвалили женщину-дворника, которой удается поддерживать порядок на целом районе. В социальных сетях местные указали, что речь идет о работнице, которая вручную моет мусорные контейнеры и каждый раз наводит порядок во дворе.
Пользователи пост оценили и указали, что таких преданных своему делу работников необходимо ценить, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".
А еще одна подписчица решила отдельно поблагодарить дворника за ее добросовестный труд.
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