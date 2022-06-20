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Житель города Дмитров решил проверить на нитраты купленный в магазине арбуз. Оказалось, что норма в 60 миллиграмов на один килограмм не соблюдена от слова "совсем" – дошло до значения 203 мг на 1 кг.
Похоже, указал мужчина в социальных сетях, пресловутые иранские арбузы, которыми торгуют в Московской области, опасны для человеческого организма, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".
А некоторые пользователи заявили, что тот сам виноват – не мог подождать сезона бахчевых, который в России начинается лишь в конце июля-начале августа.
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