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Пассажиирский самолет, выполнявший рейс 6233 Санкт-Петербург-Самара, вынужденно отправился на второй круг из-за сусликов, появившихся на взлетно-посадочной полосе. Об этом сообщили в авиакомпании "Россия".
Позднее стало известно, чо посадка в "Курумоче" прошла штатно, уточняет телеканал МИР24.
Решение об уходе на второй круг принял командир воздушного судна.
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