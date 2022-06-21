Самолет Петербург — Самара не смог сесть из-за сусликов на полосе

Пришлось идти на второй круг

Пассажиирский самолет, выполнявший рейс 6233 Санкт-Петербург-Самара, вынужденно отправился на второй круг из-за сусликов, появившихся на взлетно-посадочной полосе. Об этом сообщили в авиакомпании "Россия".

Позднее стало известно, чо посадка в "Курумоче" прошла штатно, уточняет телеканал МИР24.

Решение об уходе на второй круг принял командир воздушного судна.

 

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