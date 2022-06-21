Курс рубля
- "Парадоксальный рост": что ждет рубль в 2022 году
- Доллару есть куда падать: аналитик объяснила стремительное укрепление рубля
- Евро упал до 59 рублей впервые с 2015 года
864 новости
Жительница Одинцовского округа по непонятным причинам решила последовать итальянским традициям и вышвырнуть из окна все, что подвернулось ей под руку. Не пощадила ни авто у дома, ни прохожих.
В социальных сетях пишут, что на землю падали брюки, банки, белье и мука. Соседи вызвали наряд. Хотя непонятно, в чем кроется причина такой психической неуравновешенности, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".
Кстати, ироничный факт: ситуация произошла в деревне под названием Раздоры.
Глава Совбеза встретился с губернатором и полпредом президента в регионе