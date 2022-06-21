Соседи вызвали наряд полиции

Жительница Одинцовского округа по непонятным причинам решила последовать итальянским традициям и вышвырнуть из окна все, что подвернулось ей под руку. Не пощадила ни авто у дома, ни прохожих.

В социальных сетях пишут, что на землю падали брюки, банки, белье и мука. Соседи вызвали наряд. Хотя непонятно, в чем кроется причина такой психической неуравновешенности, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Кстати, ироничный факт: ситуация произошла в деревне под названием Раздоры.



