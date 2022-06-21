Жительница Одинцовского округа решила избавиться через окно от всех вещей в квартире

Соседи вызвали наряд полиции

Жительница Одинцовского округа по непонятным причинам решила последовать итальянским традициям и вышвырнуть из окна все, что подвернулось ей под руку. Не пощадила ни авто у дома, ни прохожих.

В социальных сетях пишут, что на землю падали брюки, банки, белье и мука. Соседи вызвали наряд. Хотя непонятно, в чем кроется причина такой психической неуравновешенности, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Кстати, ироничный факт: ситуация произошла в деревне под названием Раздоры.


Источник: Подмосковье Сегодня ✓ Надежный источник
новости партнеров

Названы причины неожиданного визита Патрушева в Калининград

Глава Совбеза встретился с губернатором и полпредом президента в регионе

Евросоюз готовится нанести удар по российскому золоту - СМИ

Страны пришли к компромиссному решению

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей