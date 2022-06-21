Ребенок из Королева спас женщину от насильника

С ситуацией разобрались быстро

Не так уж и редко можно услышать жалобу на человеческое равнодушие к чужой проблеме. Однако школьник из Королева показал, что есть и исключения из правил.

В одном из городских пабликов появилась информация, что мальчик гулял с друзьями на одной из улиц и увидел, как на автозаправочной станции мужчина избивал свою спутницу. Не растерялся и сразу вызвал правоохранительные органы, пока взрослые, проходившие рядом, лишь с неодобрением качали головами.

Оперативники подоспели весьма оперативно, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня". Хотя женщине к их приезду уже были нанесены травмы, факт остается фактом: ребенок не растерялся и знал, что делает, утверждает детский психолог.

Источник: Подмосковье Сегодня ✓ Надежный источник
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