Россиян начали "разводить" на маркетплейсах

Аферисты придумали новый способ нажиться в Интернете

Недобросовестные граждане стали использовать один из популярнейших китайских маркетплейсов, чтобы обмануть россиян. Аферисты под предлогом высокого дохода высылают письмо, предлагая сотрудничество с легкой и высокооплачиваемой работой.

Если кандидат соглашается, ему выдвигают список с требованиями, предлагая внести 500 рублей с указанием личных данных. Позднее оказывается, что аккаунт на сайте маркетплейса не подходит и необходимо регистрироваться снова.

Далее мошенники описывают работу, которая заключается в том, чтобы оказывать одному из магазинов помощь с заказами для выполнения плана продаж – также за предварительную оплату от кандидата, уточняет "Радио 1".

Источник: Вечерняя Москва ✓ Надежный источник
новости партнеров

Ради "победы" над Путиным: Германия готова бросить в бой "климатического убийцу"

Антироссийская истерия продолжает свирепствовать на европейских просторах

Совершена атака: названа причина пожара на НПЗ в Ростовской области

Украинские силовики продолжают проявлять агрессию

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей