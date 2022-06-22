Аферисты придумали новый способ нажиться в Интернете

Недобросовестные граждане стали использовать один из популярнейших китайских маркетплейсов, чтобы обмануть россиян. Аферисты под предлогом высокого дохода высылают письмо, предлагая сотрудничество с легкой и высокооплачиваемой работой.

Если кандидат соглашается, ему выдвигают список с требованиями, предлагая внести 500 рублей с указанием личных данных. Позднее оказывается, что аккаунт на сайте маркетплейса не подходит и необходимо регистрироваться снова.

Далее мошенники описывают работу, которая заключается в том, чтобы оказывать одному из магазинов помощь с заказами для выполнения плана продаж – также за предварительную оплату от кандидата, уточняет "Радио 1".