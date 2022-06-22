Намусорившей в Щелково компании грозит нагоняй от местных жителей

Новая "свалка" взбесила горожан

Один из жителей Щелкова пожаловался на компанию странных молодых людей, которые намусорили во время велопрогулки. Очевидец утверждает, что те катались на транспорте и швыряли на землю упаковки для бургеров.

Судя по опубликованному фото, как говорится в описании, оберточной бумагой усыпана целая дорога, включая газон и тротуар.

Кое-кто из подписчиков высказал предположение, что обертку могли оставить после рекламной акции. Однако остальные возразили, что даже в этом случае оправданий для намусоривших людей не придумать, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Источник: Подмосковье Сегодня ✓ Надежный источник
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