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Один из жителей Щелкова пожаловался на компанию странных молодых людей, которые намусорили во время велопрогулки. Очевидец утверждает, что те катались на транспорте и швыряли на землю упаковки для бургеров.
Судя по опубликованному фото, как говорится в описании, оберточной бумагой усыпана целая дорога, включая газон и тротуар.
Кое-кто из подписчиков высказал предположение, что обертку могли оставить после рекламной акции. Однако остальные возразили, что даже в этом случае оправданий для намусоривших людей не придумать, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".
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