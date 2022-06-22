Новая "свалка" взбесила горожан

Один из жителей Щелкова пожаловался на компанию странных молодых людей, которые намусорили во время велопрогулки. Очевидец утверждает, что те катались на транспорте и швыряли на землю упаковки для бургеров.

Судя по опубликованному фото, как говорится в описании, оберточной бумагой усыпана целая дорога, включая газон и тротуар.

Кое-кто из подписчиков высказал предположение, что обертку могли оставить после рекламной акции. Однако остальные возразили, что даже в этом случае оправданий для намусоривших людей не придумать, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".