"Чудо-женщина" из Подмосковья сдала за 45 лет сотни литров крови

Героиня уверена, что равнодушие - самое плохое, что может быть в человеке

Людмила Гончарова – почетный донор крови, прослывший у себя дома "чудо-женщиной" за стремление помочь ближнему. За 45 лет она сдала 45 литров крови – свыше 99 процедур.

Впервые Людмила сдала кровь в 18 лет, когда работала на заводе. Тогда ее уговорили подруги сдать кровь, чтобы получить от тяжелой работы отгул. А во второй раз та решила побыть донором из гуманистических соображений, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

У героини самая востребованная группа крови – первая положительная. И одна донация спасает целых три жизни.

Источник: Подмосковье Сегодня ✓ Надежный источник
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