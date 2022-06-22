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Людмила Гончарова – почетный донор крови, прослывший у себя дома "чудо-женщиной" за стремление помочь ближнему. За 45 лет она сдала 45 литров крови – свыше 99 процедур.
Впервые Людмила сдала кровь в 18 лет, когда работала на заводе. Тогда ее уговорили подруги сдать кровь, чтобы получить от тяжелой работы отгул. А во второй раз та решила побыть донором из гуманистических соображений, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".
У героини самая востребованная группа крови – первая положительная. И одна донация спасает целых три жизни.
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