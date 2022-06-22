Жители потребовали избавиться от этого непотребства

Отличительная черта азиатских стран – пугающая проводка на столбах, которая сразу же бросается гостям-туристам в глаза. Подобные "отголоски" нашли и в Подмосковье.

В Звенигороде увидели подобный столью, увешанный проводами, как паутиной. Встревоженные жители потребовали избавиться от этого безобразия, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Тревога небезосновательна: вся проводка под напряжением. Администрация города отрегировала оперативно и передала сообщение профильным службам.