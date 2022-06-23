Семьям погибших военнослужащих Подмосковья предоставят бесплатные соцуслуги

Власти делают все для того, чтобы поддержать родственников героев

Власти Подмосковья приняли решение обеспечить бесплатным соцобслуживанием членов семей погибших военных, а также бойцов Росгвардии. Данные меры направлены на поддержку людей, которые столкнулись с трагедией.

Как напоминает телеканал "360", ранее таким россиянам причиталась только единовременная выплата в сумме трех миллионов рублей. Теперь они также получат социальную защиту.

Стоит отметить, что власти Московской области делают все необходимое для защиты интересов местных жителей. Как сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня", в регионе также был увеличен средний размер выплаты по уходу за инвалидами.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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