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Власти Подмосковья приняли решение обеспечить бесплатным соцобслуживанием членов семей погибших военных, а также бойцов Росгвардии. Данные меры направлены на поддержку людей, которые столкнулись с трагедией.
Как напоминает телеканал "360", ранее таким россиянам причиталась только единовременная выплата в сумме трех миллионов рублей. Теперь они также получат социальную защиту.
Стоит отметить, что власти Московской области делают все необходимое для защиты интересов местных жителей. Как сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня", в регионе также был увеличен средний размер выплаты по уходу за инвалидами.
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