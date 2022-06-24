Пес продемонстрировал недюжие умственные способности

Многие российские семьи с большим трепетом относятся к домашним питомцам. Люди часто заводят собак и кошек для того, чтобы скрасить свою жизнь и окружить заботой братьев наших меньших. При этом забавные выходки четвероногих товарищей нередко становятся настоящими семейными легендами. Кроме того, иногда домашние питомцы проявляют чудеса эрудированности и поражают своих хозяев. Так случилось с весьма смышленым хаски, который перехитрил своих владельцев.



Судя по всему, любящее животных семейство решило научить своих подопечных различным трюкам. Хозяева сделали своеобразный барьер из широких лент. Подразумевалось, что собаки будут перепрыгивать через преграду и каждый раз брать новую высоту. В семья живет двое хаски, один не стал спорить с судьбой и продемонстрировал отличные навыки акробата-прыгуна. Спортивный пес – большой молодец, однако все внимание досталось его товарищу.

Более смышленый хаски внимательно оценил ситуацию, прикинул свои трудозатраты для совершения прыжка и решил, что намного более привлекательным вариантом для него является сокрушение, а не преодоление преграды. В итоге пес быстро перекусил натянутые ленты и преспокойно пошел по своим делам. Такое оригинальное решение проблемы привело в восторг интернет-пользователей.