Жителей и гостей Москвы приглашают принять участие в красочном мероприятии

В российской столице проходит Московская неделя моды, в эти выходные будут проведены последние яркие мероприятия. Уже сегодня, 25 июня, жители и гости Белокаменной могут стать зрителями конкурса на лучший косплей. Красочное событие проходит в рамках мероприятия "Фанерон. Город мечты". Все желающие могут собраться на ВДНХ у павильона номер 36 "Музей кино". Посещение необычного события – отличный вариант с пользой провести выходные.



Гости мероприятия могут воспользоваться специальной лавкой, где можно приобрести интересные аксессуары. Также на мероприятии публику будут развлекать артисты и диджеи.

Профильное жюри будет выбирать лучшего косплейщика 25 и 26 июня. В конкурсе участвуют несколько десятков человек, которые подали заявки из разных российских регионов.

Стоит отметить, что в Златоглавой с большим размахом проводят фестиваль "Модная столица". Так, на нескольких столичных площадках покажут удивительные наряды, которые много десятилетий назад создала знаменитая советская и российская художница Надежда Ламанова.

Например, на Чистопрудном бульваре можно полюбоваться реконструкцией культовых нарядов, которые были воссозданы по сохранившимся фотоснимкам и картинам дореволюционной эпохи. Жемчужиной коллекции, выставленной на обозрение публики, стало красное шифоновое платье, которое было создано для легендарной артистки Алисы Коонен.

Кроме того, на Московской неделе моды были выставлены наряды, которые вместе с дизайнерами разработали горожане старшего поколения. Участники проекта "Московское долголетие" подготовили для зрителей четыре десятка модных образов, которые пришлись по вкусу гостям мероприятия.