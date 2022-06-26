Пес не стал сдерживать эмоции

Многие знакомы с таким популярным тайским фруктом, как дуриан. Плоды этого растения очень сладкие и кому-то даже кажутся вкусными, однако аромат оставляет желать лучшего. Пахнущий помойкой сладкий фрукт пользуется большой популярностью у гостей это азиатской страны благодаря своим необычным характеристикам. При этом сами тайцы, судя по всему, давно привыкли к странному аромату и спокойно относятся к миазмам, которые издает фрукт. Чего нельзя сказать о более чувствительных собаках.



Так, один азиатский житель решил покормить своего хаски кусочком дуриана. Пес спокойно отдыхал в углу комнаты и даже не предполагал, что вскоре его ждет. В какой-то момент хозяин предложил собаке угощение и доверчивый четвероногий товарищ с готовностью принял предложение.

Хаски подошел к владельцу и на полные легкие втянул в себя ароматы необычного фрукта. Ужасный смрад, который издает плод, ударил в ноздри пса и заставил его забиться в истерике.

Несчастный резко подскочил на задние лапы, а передними пытался схватить себя за атакованный нос. Бедный хаски прижался спиной к стене и всячески старался выбить из ноздрей вонючие ароматы. Запах дуриана настолько поразил воображение собаки, что она даже свесила набок язык и в ужасе уставилась в потолок. Реакция пса на вонючий фрукт сильно позабавила пользователей интернет-пространства.