Упорный малыш добился своего

Известно, что домашние любимцы обладают немалыми интеллектуальными способностями. Многие животные способны демонстрировать настоящие чудеса логики и упорства. Очередной фурор в интернет-пространстве произвел щенок, который отчаянно хотел играть с тарелкой для метания. Преграды, которые повстречались ему на пути, были преодолены с оглушительным успехом.



Ситуация сложилась так. Судя по всему, смышленый песик сумел выбраться из специального вольера, где его разместили хозяева. Малыш насладился духом свободы, однако изначально покинул место своего заточения без любимой игрушки. Вышло так, что песик оказался с одной стороны вольера, а игрушка с другой.

Такое положение дел не устраивало маленького шалуна. Он запрыгнул обратно, схватил тарелку и попытался выпрыгнуть с ней в зубах. Однако акробатический трюк оказался слишком сложным для маленького щенка: тарелка выпала из его пасти и осталась в заточении. Песик озадачился и несколько раз попытался вызволить свою игрушку. В какой-то момент он понял, что без логики не обойтись.

В итоге смышленый малыш запрыгнул за сетку, взял тарелку в зубы, встал лапками на преграду, перекинул любимую игрушку за ее пределы, а уже потом и сам перепрыгнул забор. После этого довольный песик схватил тарелку и побежал играть.