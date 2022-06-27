Грузия решила закрыть границу с Россией

Грузия решила закрыть границу с Россией
Фото: www.unsplash.com
Попасть на территорию государства теперь значительно сложнее

Сегодня, 27 июня, стало известно о решении грузинских властей закрыть границу с Российской Федерацией. Речь идет о временной приостановке работы таможенно-пропускного пункта "Казбеги", который расположен между двумя соседними странами.

Такая новость получила широкий резонанс, однако стоит отметить, что вынужденное решение принято вовсе не из-за политических мотивов. Все гораздо проще, дорога международного значения, ведущая к пропускному пункту, оказалась повреждена из-за непогоды.

Буйство стихии привело к чрезвычайной ситуации, из-за которой добраться до пункта не представляется возможным. По этой причине на популярном месте проезда с территории Российской Федерации в Грузию приостановлены все процедуры таможенного контроля, пишет RT.

Как только ливневые дожди закончат буйствовать в этом регионе, дорожное полотно будет восстановлено, и пункт продолжит свою работу в штатном режиме.

Источник: RT ✓ Надежный источник
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