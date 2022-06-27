Контейнеровоз "Севморпуть" вышел в первый льготный каботажный рейс в направлении порта Петропавловск-Камчатский

Судно начало свой путь в Северной столице

Несколько дней назад, 25 июня, произошло важное для мореходства событие – атомный контейнеровоз "Севморпуть" покинул петербургскую пристань и отправился в Петропавловск-Камчатский. Задача судна - доставить на Дальний Восток больше сотни контейнеров и несколько десятков тонн металлических конструкций.



Морское путешествие, которое продлится больше трех недель, стало первым в текущем году рейсом, реализуемым в рамках проекта "Развитие Северного морского пути".

Также сообщается, что вторая льготная каботажная транспортировка грузов на атомном контейнеровозе состоится уже в начале осени. Такой информацией поделился глава ФГУП "Атомфлот" Леонид Ирлица. Высокопоставленный представитель компании подчеркнул, что привлекательное предложение должно пользоваться большим спросом у бизнесменов, которым необходимо организовать доставку грузов на Дальний Восток.

Кроме того, сообщается, что во время рейса на борту контейнеровоза будет работать эксперт Мурманского морского биологического института РАН. Специалист оценит, как судоходство может повлиять на биосреду в акватории Северного морского пути. В первую очередь, внимание будет уделено состоянию популяций морских млекопитающих, птиц и белых медведей.