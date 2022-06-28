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Впервые с начала спецоперации на Украине президент Владимир Путин отправился в деловую поездку в другую страну. Об этом со ссылкой на данные служб по отслеживанию самолетов сообщили в Telegram.
Глава России отправился в Таджикистан, там он проведет встречу с главой республики Рахмоном. Как ранее сообщали в Кремле, лидеры собираются обсудить двустороннее сотрудничество и дальнейшее развитие отношений между странами.
Первая часть переговоров президентов будет открыта для СМИ, а после беседа пройдет за закрытыми дверями. Предполагается, что она затянется до позднего вечера.
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