Его самолет заметили в небе над Узбекистаном

Впервые с начала спецоперации на Украине президент Владимир Путин отправился в деловую поездку в другую страну. Об этом со ссылкой на данные служб по отслеживанию самолетов сообщили в Telegram.

Глава России отправился в Таджикистан, там он проведет встречу с главой республики Рахмоном. Как ранее сообщали в Кремле, лидеры собираются обсудить двустороннее сотрудничество и дальнейшее развитие отношений между странами.

Первая часть переговоров президентов будет открыта для СМИ, а после беседа пройдет за закрытыми дверями. Предполагается, что она затянется до позднего вечера.