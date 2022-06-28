Поправки были одобрены Госдумой на третьем чтении

Выплаты военным пенсионерам будут проиндексированы на 10% задним числом – официально они начнут получать надбавку с 1 июня 2022. Об этом говорится на сайте Госдумы.

Поправки к закону были одобрены депутатами на втором и третьем чтениях, сообщает "Радио 1".

Ранее аналогичная мера была принята в отношении неработающих пенсионеров.