Военные пенсии в России увеличат на 10%

Поправки были одобрены Госдумой на третьем чтении

Выплаты военным пенсионерам будут проиндексированы на 10% задним числом – официально они начнут получать надбавку с 1 июня 2022. Об этом говорится на сайте Госдумы.

Поправки к закону были одобрены депутатами на втором и третьем чтениях, сообщает "Радио 1". 

Ранее аналогичная мера была принята в отношении неработающих пенсионеров. 

Источник: Госдума РФ ✓ Надежный источник
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