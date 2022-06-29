Определены первые члены жюри 14-й московской премии Urban Awards

Определены первые члены жюри 14-й московской премии Urban Awards
Фото: Редакция
Оргкомитет приступил к формированию состава экспертных судей

Встречаем первых членов жюри 14-й московской премии Urban Awards!

Оргкомитет приступил к формированию состава жюри XIV московской премии Urban Awards. Перед экспертами стоит ответственная, важная задача – оценить номинантов и выявить лучшие жилые комплексы столичного региона.

Перед тем, как жюри начнут работать, "Система объективной оценки" выставит баллы каждому проекту по сотне параметров.

"Мы очень серьезно относимся к качеству проводимой экспертизы, так как премия Urban Awards уже на протяжении 14 лет является признанным ориентиром для покупателей при выборе жилья. Поэтому ежегодно мы приглашаем в жюри лучших специалистов в своем деле, которые могут дать профессиональную беспристрастную оценку каждому номинанту касательно: концепции комплекса, архитектурного облика, организации безопасной и комфортной среды, благоустройства, технического и инженерного оборудования, наличия социальной и торговой инфраструктуры, и многого другого", – комментирует Ольга Хасанова, генеральный директор премии Urban Awards.

В экспертную комиссию традиционно войдут представители власти, первые лица девелоперских компаний, архитекторы, урбанисты, проектировщики, консультанты рынка недвижимости, финансовые аналитики, общественные деятели и журналисты.

Представляем первую пятерку членов жюри:

1.     Сергей Кузнецов, Главный архитектор Москвы

2.     Гузалия Фазылзянова, доктор культурологии, профессор, член Союза дизайнеров России, проректор по GR, молодежной и информационной политики Московского государственного строительного университета

3.     Николай Лызлов, руководитель "Архитектурной мастерской Лызлова", профессор Московского архитектурного института (МАРХИ), профессор отделения Международной академии архитектуры в Москве

4.     Владимир Бакеев, первый вице-президент Совета по градостроительству "Союза архитекторов России"

5.     Александра Санькова, директор Московского музея дизайна

Голосование пройдет в 3 этапа:

·       На первом – эксперты проанализируют анкеты участников в личных кабинетах и выставят оценку по каждому критерию, после чего будет выведен средний балл по объекту. Он суммируется с баллом объективной оценки. В шорт-лист выйдут 3-5 комплексов, набравших максимальные оценки в своей номинации.

·       На втором этапе экспертная комиссия совершит выезды на готовые объекты. Члены жюри поставят каждому оценку от 1 до 10, а также дадут подробное обоснование принятого решения. По итогам выездов будет сформирован шорт-лист финалистов из 3-х объектов.

·       На третьем этапе комитеты жюри соберутся на финальное заседание, где представители компаний защитят свои проекты. Ознакомившись с презентациями, эксперты вправе будут задать уточняющие вопросы. В итоге каждый член жюри выберет один объект, который, по его мнению, является победителем.

Особенно важным является то, что за каждым этапом оценки будет следить независимый консультант премии – компания "Технологии Доверия". Эксперты проконтролируют соблюдение процедуры оценки, верифицируют итоги голосования и примут участие в вынесении окончательного решения по спорным ситуациям.

Кто может стать членом жюри?

Первое лицо компании из строительной сферы с многолетним опытом на рынке, в том числе топы компаний-победителей премии Urban Awards прошлых лет. 

Если вы не подходите по названным критериям, предоставьте Оргкомитету две рекомендации от членов жюри прошедших премий и биографию с фотографией. Мы рассмотрим вашу кандидатуру.

Напоминаем, заявки для участия в премии принимаются до 1 сентября 2022 года.

Победителей премии узнаем 24 ноября.

ПОДАТЬ ЗАЯВКУ – https://www.urbanawards.ru/login

Генеральный партнёр премии – архитектурно-брендинговая компания DeVision.

Коммуникационный партнер премии – MAER. 

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