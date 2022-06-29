Иностранцы с большим вниманием следят за развитием событий

Старт специальной военной операции по защите мирных жителей двух республик Донбасса привел к серьезным переменам в мировом пространстве. Некоторые европейцы стали резко негативно относиться к нашей стране, однако остаются и вполне здравомыслящие граждане.



О том, как на самом деле жители Британии относятся к СВО и россиянам, рассказала женщина, которая переехала из нашей страны в Лондон, где вышла замуж за местного жителя. Она сообщила, что ее супруг уверен: у Москвы были свои причины для того, чтобы начать спецоперацию.

Такого же мнения придерживаются многие граждане страны. Людей расстраивает, что британский бизнес покинул богатый российский рынок. Отдельное негодование вызывают жесткие санкции, которые уже повлияли на жизнь самих британцев.

Больше всего людей раздражает политика местного премьер-министра Бориса Джонсона, который "без конца шлет деньги на Украину" и забывает о родном государстве. Впрочем, среди знакомых россиянки нашлись и те, кто стали "воротить от нее нос". Одна маникюрщица-украинка отказалась обслуживать женщину. Также некоторые коллеги, выходцы с Незалежной, прекратили с ней общение.