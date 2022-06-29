Под Москвой начался сезон лесной земляники

Любители сочной ягоды вышли на "летнюю охоту"

Многие жители Московской области с особой радостью проводят время в лесных угодьях в поисках ароматных натуральных ягод. Для таких охотников появились хорошие новости – сезон лесной земляники стартовал.

Опытные эксперты подсказывают, что нежную лесную ягоду лучше долго не хранить. Отличным вариантом будет употребить ее сразу после сбора. Кроме того, разумеется можно сделать заготовки, например, сварить компот или варенье.

Как отмечает интернет-издание "Подмосковье сегодня", любителям земляники стоит поторопиться – эту ягоду также уважают лесные обитатели, которые с большим удовольствием полакомятся созревшими плодами.

Источник: Комитет лесного хозяйства Московской области ✓ Надежный источник
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