В летний период хочется выглядеть сногсшибательно

Период отпусков в самом разгаре. В это время россияне стараются побольше времени проводить на природе и планируют отпуска к морю. Разумеется, каждая женщина мечтает отлично выглядеть на пляже. Как рассказывают опытные дизайнеры, некоторые недостатки фигуры легко исправить с помощью правильно подобранного купального костюма.



Дамам, которые хотели бы придать объем своим формам, следует остановиться на купальниках с яркими принтами. Правильное расположение картинки может визуально увеличить грудь и бедра.

Россиянкам, которые мечтают о длинных ногах, стоит отдать предпочтение плавкам с высокой талией и глубокими вырезами на бедрах. Такая модель позволит сделать ноги более стройными и визуально их удлинить.

Отправляющиеся на моря или озера девушки могут скрыть лишние килограммы также благодаря правильному выбору купального костюма. Визуально сузить талию можно за счет слитного купальника. Модели со шнуровками и дизайнерскими разрезами позволят скрыть мелкие недостатки фигуры и поднимут настроение своим обладательницам.