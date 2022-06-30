Как подправить неидеальную фигуру с помощью купальника: три совета

Как подправить неидеальную фигуру с помощью купальника: три совета
Фото: www.unsplash.com
В летний период хочется выглядеть сногсшибательно

Период отпусков в самом разгаре. В это время россияне стараются побольше времени проводить на природе и планируют отпуска к морю. Разумеется, каждая женщина мечтает отлично выглядеть на пляже. Как рассказывают опытные дизайнеры, некоторые недостатки фигуры легко исправить с помощью правильно подобранного купального костюма.

Дамам, которые хотели бы придать объем своим формам, следует остановиться на купальниках с яркими принтами. Правильное расположение картинки может визуально увеличить грудь и бедра.

Россиянкам, которые мечтают о длинных ногах, стоит отдать предпочтение плавкам с высокой талией и глубокими вырезами на бедрах. Такая модель позволит сделать ноги более стройными и визуально их удлинить.

Отправляющиеся на моря или озера девушки могут скрыть лишние килограммы также благодаря правильному выбору купального костюма. Визуально сузить талию можно за счет слитного купальника. Модели со шнуровками и дизайнерскими разрезами позволят скрыть мелкие недостатки фигуры и поднимут настроение своим обладательницам.

Источник: Лента.ру ✓ Надежный источник
новости партнеров

"Фантазии с испариной": Захарову обескуражило скандальное заявление Джонсона о Путине

Адекватность политика вызывает сомнения

Американский наемник раскрыл размер "зарплаты" за бойню на Украине

Гражданина США обещали щедро наградить за расправу над мирными жителями

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей