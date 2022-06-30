Появится больше школ, детсадов и удобных транспортных развязок

Мэр российской столицы Сергей Собянин рассказал о проектах и планах по развитию московских районов. На этот раз глава города поведал, как преобразятся Солнцево и Ново-Переделкино.

Программа комплексного развития столицы насчитывает уже 12 лет, за которые удалось построть тысячи зданий, открыть 161 станцию метро и благоустроить десятки объектов. Мэрия стремится обеспечить комфорт повседневной жизни для каждого горожанина.

Общее население Солнцево и Ново-Переделкино – порядка 250 тыс. человек. Когда-то люди были вынуждены добираться в переполненном транспорте до метро "Юго-Западная". Однако Собянин вскоре после вступления в должность мэра принял решение в мэрии построить Солнцевскую ветку.

К концу следующего года в районах откроются станции МЦД-4, которые соединят семь железнодорожных вокзалов. Пересадки на метро станут еще удобнее.

Реконструируется развязка МКАД. Через несколько лет появится отличный выезд на Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе. За последние годы построили четыре школы и два детсада. В планах еще одна школа и два детсада по 125 и 250 мест.