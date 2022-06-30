Суд вынес вердикт по делу о наследстве

Один из столичных судов удовлетворил иск родных умершего несколько лет назад главы совета директоров группы "Аллтек" Дмитрия Босова. По решению судей, вдова миллиардера лишена прав на наследство. На активы россиянки, находящиеся в нашей стране, наложен арест.

Миллиардер покинул этот мир весной 2020 года. Трагедия случилась в поселке Усово под Москвой. На тот момент 52-летний предприниматель был женат на 31-летней Катерине.

Босов был владельцам 86,57% доли в "Аллтек" – управляющей компании угледобытчиков "Сибантрацит" и "Востокуголь". Эта доля была приобретена предпринимателем задолго до отношений с молодой женщиной. Таким образом, этот актив не может считаться совместно нажитым имуществом. Именно поэтому Катерина не имеет права претендовать на данную часть наследства. Однако каким-то образом россиянка переоформила на себя 43,2% доли в уставном капитале компании.

На рынке к таким переменам отнеслись с удивлением. Женщина никогда не работала в угледобывающей среде и весьма необычно выглядела во главе совета директоров "Сибантрацита".

Родные покойного решили разобраться в случившемся и обвинили Катерину Босов в хищении прав на наследуемое имущество. В итоге профильные специалисты возбудили дело о мошеннических действиях в особо крупном размере. Любопытно, что спустя некоторое время производство внезапно было отменено. Только вмешательство общественности и депутатов Госдумы помогло изменить ситуацию.

В итоге делом заинтересовались в Генпрокуратуре и Следственном комитете. Более того, специалисты также решили еще раз проверить обстоятельства трагической гибели бизнесмена. Летом 2020 года было возбуждено дело о доведении до самоубийства.

"Признание судом Катерины Босов недобросовестной наследницей и лишение ее прав наследования имущества полностью соответствует юридическим нормам и свидетельствует о том, что российская судебная система все же может защитить законных наследников от действий наследников недобросовестных, – прокомментировал ситуацию вице-президент Академии реальной политики Сергей Соловьев. – Понятие "недобросовестного наследника" имеет юридическое, а не только моральное, определение. Многочисленные факты, представленные суду и известные широкой общественности по публикациям в СМИ, свидетельствуют о том, что вдова экс-олигарха Катерина Босов подпадает под это определение".

По мнению эксперта, интриги по поводу получения наследства не были бы столь значимы для общественности, если бы не влияли на функционирование столь крупного и стратегически важного для страны бизнеса.

"Руководство страны прилагает все усилия для повышения конкурентоспособности российской экономики, и на таких крупных предприятиях лежит большая ответственность перед страной. Заработанный в России крупный капитал – это, прежде всего, ответственность перед страной и ее гражданами. Во владении и управлении им не место авантюристам и "охотницам за олигархами", – резюмировал политолог.