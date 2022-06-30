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Американский лидер Джо Байден рискует войти в историю как самый неуклюжий президент. Главнокомандующий Америки постоянно допускает досадные оплошности, путает имена, названия ведомств и даже стран. На этот раз он забыл, как на самом деле называется Швеция.
Глава Соединенных Штатов Америки уже в предвкушении от очередного расширения Североатлантического альянса. Байден посвятил этому важному событию отдельную речь. Однако в ходе своего выступления он в очередной раз опростоволосился. Президент перепутал Швецию со Швейцарией.
Таким образом, в устах американского главнокомандующего ряды западной коалиции планирует пополнить не ближайший российский сосед, а далекая и нейтральная Швейцария. Впрочем, нужно отдать должное президенту – он быстро понял, что оплошал, и сам себя поправил. При этом Байден объяснил, что "разволновался из-за расширения НАТО".
Напомним, после старта специальной военной операции по защите мирных жителей двух республик Донбасса Финляндия и Швеция объявили, что опасаются за свою безопасность, и изъявили желание стать частью Североатлантического альянса.
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