Президент продолжает веселить общественность

Американский лидер Джо Байден рискует войти в историю как самый неуклюжий президент. Главнокомандующий Америки постоянно допускает досадные оплошности, путает имена, названия ведомств и даже стран. На этот раз он забыл, как на самом деле называется Швеция.



Глава Соединенных Штатов Америки уже в предвкушении от очередного расширения Североатлантического альянса. Байден посвятил этому важному событию отдельную речь. Однако в ходе своего выступления он в очередной раз опростоволосился. Президент перепутал Швецию со Швейцарией.

Таким образом, в устах американского главнокомандующего ряды западной коалиции планирует пополнить не ближайший российский сосед, а далекая и нейтральная Швейцария. Впрочем, нужно отдать должное президенту – он быстро понял, что оплошал, и сам себя поправил. При этом Байден объяснил, что "разволновался из-за расширения НАТО".

Напомним, после старта специальной военной операции по защите мирных жителей двух республик Донбасса Финляндия и Швеция объявили, что опасаются за свою безопасность, и изъявили желание стать частью Североатлантического альянса.