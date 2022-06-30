Простые жители поражаются решениям своего руководства

Недавно большой резонанс в информационном пространстве получило появление "русского салата" на первой строчке в меню ресторана, который находится в выставочном центре в Мадриде, где проводят саммит Североатлантического альянса. После поднявшейся шумихи русское блюдо было приказано убрать. Такое странное решение удивило англоязычных интернет-пользователей соцсети Twitter.



После того, как "русский салат" стали активно обсуждать на всех информационных ресурсах, название блюда решили заменить на "салат традиционный". Американцы со смехом восприняли такой шаг со стороны руководства западной коалиции.

"Еще одна сокрушительная победа НАТО", – пошутил один из комментаторов.

Другие с иронией отметили, что очень гордятся "спасательной операцией", которая была проведена силами Североатлантического альянса. Мол, "русский салат" – действительно огромная опасность, которая грозит коалиции распадом.

"Мы буквально увернулись от пули", – издевается над командованием НАТО другой комментатор.

Интернет-пользователи подчеркнули, что считают большой глупостью "войну с салатом", а также резко осуждают отмену всего русского. По мнению американцев, у альянса есть дела поважнее, чем переписывание меню.