Область славится широким применением передовых технологий

Подмосковье стало одним из пяти лучших российских субъектов по цифровой трансформации. С такой информации поделились власти региона.



Как сообщил зампред правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко, в условиях беспрецедентного санкционного давления на нашу страну была утверждена дополнительная оценка эффективности использования мер поддержки в отрасли высоких технологий. После тщательной анализа было установлено, что лучшими стали пять регионов, в том числе и Московская область, отмечает "Радио 1".

При этом глава региона Андрей Воробьёв подчеркнул, что практике, которые разработаны в области, имеет широкое применение и в других субъектах Российской Федерации, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".