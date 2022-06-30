Подмосковье вошло в пятерку регионов по цифровой трансформации

Область славится широким применением передовых технологий

Подмосковье стало одним из пяти лучших российских субъектов по цифровой трансформации. С такой информации поделились власти региона.

Как сообщил зампред правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко, в условиях беспрецедентного санкционного давления на нашу страну была утверждена дополнительная оценка эффективности использования мер поддержки в отрасли высоких технологий. После тщательной анализа было установлено, что лучшими стали пять регионов, в том числе и Московская область, отмечает "Радио 1".

При этом глава региона Андрей Воробьёв подчеркнул, что практике, которые разработаны в области, имеет широкое применение и в других субъектах Российской Федерации, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Источник: Правительство РФ ✓ Надежный источник
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