Громкий рык старшего товарища снес наглого щенка с лап – видео

Громкий рык старшего товарища снес наглого щенка с лап – видео
Фото: www.unsplash.com
Малыш умилительно покатился по траве

Домашние животные – настоящая сокровищница для пополнения семейных хроник. Четвероногие товарищи постоянно устраивают что-нибудь эдакое, заставляя хозяев и окружающих умиляться, восхищаться или сильно удивляться.

На этот раз большую популярность в интернет-пространстве получил видеоролик, на котором маленький щенок пристал к старшему товарищу и получил по заслугам. Судя по всему, малышу очень хотелось играть, именно поэтому он безостановочно скакал вокруг крупной собаки. Очевидно, что взрослому псу было не до игр, сначала он спокойно отворачивался от мелкого надоеды, но потом воспользовался мощным секретным оружием.

В какой-то момент крупный пес громко рыкнул на щенка, что привело к неожиданному результату. Судя по всему, мелкий хулиган не ожидал такой звуковой атаки и был снесен ею с лап. Песик рухнул набок и даже немного прокатился по траве. Либо поток воздуха из пасти разъяренного пса был слишком силен, либо сработал эффект психологической атаки.

Как бы там ни было, после такого воздействия маленький щенок понял, что развлечения придется искать в каком-то другом месте наконец-то отстал от более возрастного товарища.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
новости партнеров

"Козел отпущения": раскрыта неожиданная роль Украины в большой игре Запада

Киев стал разменной монетой

Западу пора прощаться с любимым однополярным миром - Путин

Прежний порядок ушел в прошлое

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей