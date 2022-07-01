Малыш умилительно покатился по траве

Домашние животные – настоящая сокровищница для пополнения семейных хроник. Четвероногие товарищи постоянно устраивают что-нибудь эдакое, заставляя хозяев и окружающих умиляться, восхищаться или сильно удивляться.



На этот раз большую популярность в интернет-пространстве получил видеоролик, на котором маленький щенок пристал к старшему товарищу и получил по заслугам. Судя по всему, малышу очень хотелось играть, именно поэтому он безостановочно скакал вокруг крупной собаки. Очевидно, что взрослому псу было не до игр, сначала он спокойно отворачивался от мелкого надоеды, но потом воспользовался мощным секретным оружием.

В какой-то момент крупный пес громко рыкнул на щенка, что привело к неожиданному результату. Судя по всему, мелкий хулиган не ожидал такой звуковой атаки и был снесен ею с лап. Песик рухнул набок и даже немного прокатился по траве. Либо поток воздуха из пасти разъяренного пса был слишком силен, либо сработал эффект психологической атаки.

Как бы там ни было, после такого воздействия маленький щенок понял, что развлечения придется искать в каком-то другом месте наконец-то отстал от более возрастного товарища.