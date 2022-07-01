Появились сотни школ и поликлиник, а деловой центр удалось частично перенести в новые районы

За минувшее десятилетие российская столица приросла территорией, которая простирается от Киевского до Варшавского шоссе. Появились Троицкий и Новомосковский административный округи, о чем рассказал глава города Сергей Собянин.

Мэр отметил, что расширение столицы – вполне естественный процесс, который, однако, является насущной задачей. Расширение на юго-западном направлении позволило открыть целый вектор градостроительства и перенести избыточную деловую активность отчасти из центра, а также сформировать новые точки роста за МКАДом. За эти годы в Новой Москве построили миллионы квадратных метров коммерческой недвижимости, созданы десятки тысяч рабочих мест.

Один из примеров – центр "Сколково", троицкий наукоград, офисные здания и логистические центры с промышленными предприятиями. Свыше половины населения Новой Москвы – это 64 процента – работают в относительной близости от дома.

В новостройках приобрели новое жилье свыше сотни тысяч семей из столицы. Речь идет о жилкварталах с отличной социальной инфраструктурой. Построено 120 поликлиник и школ с детсадами. Еще ожидается появление 140 школ и детсадов в Троицком и Новомосковском округах, а также 17 объектов здравоохранения.