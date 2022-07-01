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Доступ на территорию лесного фонда Московской области будет ограничен по причине высокого класса пожарной опасности. Соответствующее заявление сделали в Комитете лесного хозяйства региона.
Согласно приведенным данным, со 2 по 8 июля в лесах осложняется пожароопасная обстановка. Пребывание граждан в лесах ограничено, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".
Жителей просят воздержаться от посещения лесов до конца следующей недели.
Встреча могла обернуться полным провалом
Если этого не сделать, конфликт может затянуться надолго