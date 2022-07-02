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Находчивый житель Красногорска в Московской области решил установить на кровле собственного дома теплицу. Пользователи идею оценили и решили, что крыша – действительно зорошее место для эксплуатации пространств, которые пустуют без дела.
Впрочем, остальные уверены, что многоэтажки для такого не приспособлены. Дачником вполне могут заняться жилищыне службы, отмечает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".
Как пишет источник, несанкционированная утсановка на крыше грозит штрафом в размере до пяти тысяч рублей.
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