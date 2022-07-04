На дачу с Fix Price: выбираем лучшие товары для ухода за посадками

В магазинах Fix Price представлен широкий ассортимент недорогих и очень полезных товаров для дачников

Лето в самом разгаре! С наступлением теплого сезона многие покинули душные каменные джунгли и отправились на загородные участки, чтобы насладиться свежим воздухом, зеленой растительностью и, конечно, атмосферным отдыхом с шашлыками и гитарой.



Однако дачников ждёт не только отдых, но и приятные хлопоты в саду: подвязка, подкормка, прополка, сбор скороспелых плодов, посадка новых растений на освободившихся площадках и многое другое. Для всего этого нужно множество вещей, начиная от семян и веревок и заканчивая садовыми украшениями.

У дачников есть прекрасная возможность сэкономить при покупке необходимых товаров, отправившись в уже ставшие любимыми магазины Fix Price, где представлен широкий ассортимент недорогих и полезных товаров для ухода за посадками. Лучшие из них выбирала редакция "Утро.ру" не только в самих магазинах, но и на сайте, где можно оформить заказ с самовывозом или доставкой, что очень удобно при отсутствии времени.

Семена – пожалуй, самый нужный товар, поэтому с них и начнем. Мы заметили, что в Fix Price представлен огромный выбор цветов. Крупноцветная петунья разных окрасов привнесет нежные краски на дачу, ипомея создаст звездопад сияющих цветков, а устойчивый к жаре и засухе портулак украсит участок. Шикарно будут смотреться ранункулюкс или ацидантера, которые вырастают до 50 сантиметров. В магазинах также доступны семена овощей и зелени, а также плодовые деревья. Зелень и цветы можно спокойно сажать на протяжении всех летних месяцев, а вот семена овощей можно приберечь уже на следующий год.

В Fix Price есть горшки, поддоны с крышками и кассеты от 6 до 18 ячеек для растений. Особое внимание мы обратили на минипарник с торфяными таблетками "Умный огород", а также на уже готовый полноценный набор для выращивания "Огород круглый год". Поэтому можно побаловать себя овощами и зеленью, даже не выходя из дома.

Грунт можно приобрести сразу в объеме 10 литров. В магазинах также доступны недорогие органические удобрения, почвобрикеты, гидрогели, регуляторы роста растений, ускорители созревания компоста и средства от насекомых.

Неплохо сэкономить дачники смогут и при покупке инструментов для работы в саду. В Fix Price, кстати, можно приобрести профессиональный пистолет-распылитель, Greenart, с набором из трех коннекторов. Первоклассный инструмент для полива растений работает в семи режимах: от мягкого распыления до жесткой струи. Для нанесения жидких удобрений лучше всего подойдет помповый распылитель, Greenart, на 2 литра.

Для фиксации и подвязки растений садоводы могут выбрать приспособления из широкого ассортимента. Нити, клипсы, джутовые верёвки, сетки и стойки, колышки и опоры помогут поддержать растения, обеспечив им стабильный рост. Порадует дачников и богатый выбор инвентаря для ухода: рыхлители, секаторы, совки, а также аксессуары для их хранения. Хозяйственным мужчинам рекомендуем не проходить мимо компактной садовой пилы Greenart.

Кстати, учеными давно доказано, что правильная атмосфера положительно влияет на здоровье растений. Не забудьте украсить сад оригинальным декором. В Fix Price можно найти потрясающие фигурки для огорода, а также качественные приборы для освещения. Не лишним будет зонирование участка миниатюрным заборчиком. Так получится отделить цветы от овощей и зелени и оригинально разграничить пространство. А чтобы не забыть, что и где у вас растёт, подпишите и дополните грядки и клумбы табличками с названиями.

Из садовых фигурок особое впечатление на нас произвели милый ежик с грибочком и очаровательная собачка с корзиной. Чтобы следить за температурой и вовремя увлажнять растения, советуем установить красочный термометр Greenart.

К слову, многие дачники уже могут похвастаться первыми результатами своих трудов – как минимум, пышными разноцветными клумбами. А если вы ещё не высадили все цветы, можете успеть запрыгнуть в последний вагон и посеять их в красивые кашпо и горшки. В Fix Price можно найти как настольные, так и подвесные варианты. Нам, к примеру, понравились трехлитровое кашпо "Вдохновение" и стильный горшок "Face".

Закончив все плановые работы, обязательно хорошо отдохните! А перед тем, как решите устроить пикник на природе, не забудьте приобрести в Fix Price всё необходимое!