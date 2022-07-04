Жители Дубны устроили мыльную стирку в озере на глазах купающихся

Никакого стеснения - будто так и должно быть

Двое мужчин в Дубне решили на днях постирать свою одежду в озере – за торговым центром на пляже с мылом как следует почистили свою одежду, нисколько не стесняясь людей вокруг.

В комментариях, куда выложили пост, власти города заявили, что озеро – естественный природный объект. Пользователи до этого решили, что вода в целом непригодна для купания.

Местная администрация указала, что пробы воды возьмут лишь после окончания работ по благоустройству, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".


Источник: Подмосковье Сегодня ✓ Надежный источник
новости партнеров

В Турции неожиданно началась масштабная кампания по выходу из НАТО

В Стумбуле собирают подписи против военно-политического блока

Украина выдвинула России шесть требований для завершения конфликта

В Киеве пообещали все зафиксировать на бумаге

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей