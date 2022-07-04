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Двое мужчин в Дубне решили на днях постирать свою одежду в озере – за торговым центром на пляже с мылом как следует почистили свою одежду, нисколько не стесняясь людей вокруг.
В комментариях, куда выложили пост, власти города заявили, что озеро – естественный природный объект. Пользователи до этого решили, что вода в целом непригодна для купания.
Местная администрация указала, что пробы воды возьмут лишь после окончания работ по благоустройству, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".
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