Собянин превратит Москву в этом году в цветочный рай

Собянин превратит Москву в этом году в цветочный рай
АГН Москва/www.globallookpress.com
Каждый цветник - отдельное произведение искусства

За несколько лет в столице увеличили в два раза число цветников – теперь их 12 тысяч вместо пяти с половиной тыс. прежних, указал глава города Сергей Собянин.

Суммарная площадь цветочных композиций доходит до 88 гектаров. Лишь в 2022 году Москву украсят еще 55 миллионов прекрасных цветов. Как указал Собянин -  усилиями работников городских служб.

Постараются на славу: мэр пообещал, что каждый цветник станет истинным произведением ландшафтного искусства с ярким и красочным рисунком и цветочным ковром, который будет цвести все лето.

Самый главный городской цветник – парк "Зарядье", где переплетаются разные луговые растения со смешанных лесов и бескрайних степей. А на ВДНХ расцветут полтора миллиона бутонов роз с тюльпанами, которые только добавят достопримечательностям Москвы новые краски, отметил мэр.

Как указал глава города, и жители столицы, и гости смогут долгое время наслаждаться неповторимыми садами – тут тебе и индийский Гоа, и Сочи, и Хайнань. Москва превратится в настоящий цветочный карнавал.

Источник: Сайт Сергея Собянина ✓ Надежный источник
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