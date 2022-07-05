Каждый цветник - отдельное произведение искусства

За несколько лет в столице увеличили в два раза число цветников – теперь их 12 тысяч вместо пяти с половиной тыс. прежних, указал глава города Сергей Собянин.

Суммарная площадь цветочных композиций доходит до 88 гектаров. Лишь в 2022 году Москву украсят еще 55 миллионов прекрасных цветов. Как указал Собянин - усилиями работников городских служб.

Постараются на славу: мэр пообещал, что каждый цветник станет истинным произведением ландшафтного искусства с ярким и красочным рисунком и цветочным ковром, который будет цвести все лето.

Самый главный городской цветник – парк "Зарядье", где переплетаются разные луговые растения со смешанных лесов и бескрайних степей. А на ВДНХ расцветут полтора миллиона бутонов роз с тюльпанами, которые только добавят достопримечательностям Москвы новые краски, отметил мэр.

Как указал глава города, и жители столицы, и гости смогут долгое время наслаждаться неповторимыми садами – тут тебе и индийский Гоа, и Сочи, и Хайнань. Москва превратится в настоящий цветочный карнавал.