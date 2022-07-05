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Житель Одинцова запечатлел фото рекреационной зоны, оборудованной сотрудниками частной медклиники на крыше. Снимок прокатился по социальным сетям.
Медики, как народ работающий, организовал отдых там, где и лечит людей – только повыше, на самой крыше здания.
Подписчики же только оценили предприимчивость врачей – возмущаться никто не стал, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".
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