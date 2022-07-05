Врачи из Подмосковья устроили отдых прямо на крыше больницы

Пациенты были не против, хотя кто их спрашивал

Житель Одинцова запечатлел фото рекреационной зоны, оборудованной сотрудниками частной медклиники на крыше. Снимок прокатился по социальным сетям.

Медики, как народ работающий, организовал отдых там, где и лечит людей – только повыше, на самой крыше здания. 

Подписчики же только оценили предприимчивость врачей – возмущаться никто не стал, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Источник: Подмосковье Сегодня ✓ Надежный источник
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