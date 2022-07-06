Технополис "Москва" вышел в лидеры среди особых экономических зон России

Технополис "Москва" вышел в лидеры среди особых экономических зон России
Фото: АГН Москва
Минэкономразвития дало 100-процентную оценку эффективности комплекса

Резиденты особых экономических зон увеличили инвестирование в производство в три раза. В 2021 году общая сумма выросла за 28 млрд рублей.

Минэкономразвития РФ оценило эффективность ОСЗ "Технополис Москва" в 100% – столичный комплекс стал лидером среди российских ОЭЗ технико-внедренческого типа сразу по общему числу привлеченных инвестиций и объему созданных рабочих мест, которых стало больше за двенадцать месяцев на 1338. Это около трети от всего трудового рынка в ОЭЗ России за указанный период, отметили в московской мэрии.

Указанные ОЭЗ работают на компании, прозводящие и создающие научную и техническую продукцию. В прошлом году резиденты московского "Технополиса" смогли инвестировать в собственное производство в три раза больше, чем за предыдущий годовой период. На предприятиях работают практически восемь с половиной тысяч человек.

На территории технополиса сосредоточены десятки предприятий – это фармацевтика, приборостроение, микроэлектроника. Разработки ведутся и в нанотехнологиях, системах безопасности и биоиндустрии. Общий объем инвестиций среди всех компаний превышает 75 млрд рублей.

Резидентам обещают льготы в виде освобождения от имущественного, транспортного и земельного налога, а также таможенных пошлин. Ставка налога на прибыль для таких предприятий – около двух процентов. Существуют также льготы по аренде земли, выделенное для строительства предприятия.

Источник: Официальный сайт мэра Москвы ✓ Надежный источник
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