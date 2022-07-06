Власти Москвы ограничили скорость на центральных улицах

Ограничения коснулись некоторых улиц и набережных

Власти Москвы решили снизить максимально разрешенную скорость в центре города до 30 и 50 киломеров в час. Ограничения вводятся на Тверской, Большой Ордынке, Рождественке и столичных набережных.

В Центре организации дорожного движения указали, что такие меры позволят добиться повышения уровня транспортной безопасности на дорогах в центре города, передает телеканал МИР24.

На Тверской, Пятницкой и Большой Ордынке скорость ограничат лишь 50 километрами в час,  на Рождественке, Солянке и Гончарной – до 30.

В Московской области, тем временем, авто врезалось в рекламный щит. На биллборде как раз было написано, чтобы на дорогах вели себя осторожнее, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
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