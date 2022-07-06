Ограничения коснулись некоторых улиц и набережных

Власти Москвы решили снизить максимально разрешенную скорость в центре города до 30 и 50 киломеров в час. Ограничения вводятся на Тверской, Большой Ордынке, Рождественке и столичных набережных.

В Центре организации дорожного движения указали, что такие меры позволят добиться повышения уровня транспортной безопасности на дорогах в центре города, передает телеканал МИР24.

На Тверской, Пятницкой и Большой Ордынке скорость ограничат лишь 50 километрами в час, на Рождественке, Солянке и Гончарной – до 30.

В Московской области, тем временем, авто врезалось в рекламный щит. На биллборде как раз было написано, чтобы на дорогах вели себя осторожнее, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".