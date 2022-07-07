Created in Moscow: Форум креативных индустрий открылся в Москве

Слушателям расскажут, как научиться находить творческий подход к бизнесу и развивать собственные проекты

Российская столица представит обширнейшую площадку Created in Moscow, которая пройдет в период с 7 по 10 июля в Парке Горького в рамках Российской креативной недели. Это деловая программа, на которой выступят представители креативной индустрии – включая тех, кто практикуется и известен в творческих специальностях.

Программа составлена особым образом: таким, что людям будет интересно пообщаться с представителями творческой профессии. По вечерам организаторы будут превращать из лектория открытый кинотеатр, на котором покажут новинки отечественного анимационного кино. Вход для всех желающих – по предварительной регистрации.

Кроме кинотеатра, в программу войдут свыше сорока мероприятий, включая публичные лекции с мастер-классами. Успешные бизнесмены и стартаперы расскажут о приобретенном опыте. Охват будет немалым: в прошлом году мероприятие посетили порядка трех тысяч человек.

На протяжении всех четырех дней в шатре, где состоится мероприятие, будет проходить обсуждение самых разных тем. К примеру, в первый день запланирована дискуссия "Все на фабрику: новый акселератор дизайн-решений для промышленности". Слушателям подробно расскажут и объяснят тонкости в разработке новых площадок, где продукт сможет пройти путь от идеи до ее воплощения в жизнь, и даже расскажут об инструментах, которые помогут ее реализовать, какие средства помогут обеспечить взаимодействие участников дизайнерской отрасли на рынке.

Следующие дни посвятят обмену опытом среди представителей бизнеса, требованиям, необходимым для развития и создания с нуля творческих проектов. Главная тема завершающего дня – взгляд в будущее, в ходе обсуждения которогр всех слушателей ознакомят с новыми теориями и практическими знаниями в креативной сфере. Это и корпоративное инвестирование в искусство, и развитие городской среды.

Среди заявленных участников-спикеров – блогеры, журналисты и ведущие, а также отраслевые профессионалы из бизнеса.

Посетителей порадуют мастер-классами по диджеингу и ораторскому искусству, и даже киноозвучкой. Детям проведут урок по профориентации, а взрослые тем временем могут попробовать все, чего пожелает душа: и подиджеить, и поработать в 3D-моделировании, и освоить простую двухмерную анимацию.

Мэрия же намерена продолжить оказывать поддержку городской креативной индустрии. Глава города Сергей Собянин выразил благодарность профессионалам дела за их умения, талант и отдачу, с которой те создают уникальные проекты в столице, развивая и производство, и товарооборот с промышленностью. Без таких архитекторов будущего нельзя себе представить современный мегаполис и страну. Москва встретит новые вызовы как полагается: свежим форматом и мыслью для преодоления всех ограничений, наложенных на нее.