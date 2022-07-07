Created in Moscow: Форум креативных индустрий открылся в Москве

Created in Moscow: Форум креативных индустрий открылся в Москве
Фото: АГН Москва
Слушателям расскажут, как научиться находить творческий подход к бизнесу и развивать собственные проекты

Российская столица представит обширнейшую площадку Created in Moscow, которая пройдет в период с 7 по 10 июля в Парке Горького в рамках Российской креативной недели. Это деловая программа, на которой выступят представители креативной индустрии – включая тех, кто практикуется и известен в творческих специальностях.

Программа составлена особым образом: таким, что людям будет интересно пообщаться с представителями творческой профессии. По вечерам организаторы будут превращать из лектория открытый кинотеатр, на котором покажут новинки отечественного анимационного кино. Вход для всех желающих – по предварительной регистрации.

Кроме кинотеатра, в программу войдут свыше сорока мероприятий, включая публичные лекции с мастер-классами. Успешные бизнесмены и стартаперы расскажут о приобретенном опыте. Охват будет немалым: в прошлом году мероприятие посетили порядка трех тысяч человек.

На протяжении всех четырех дней в шатре, где состоится мероприятие, будет проходить обсуждение самых разных тем. К примеру, в первый день запланирована дискуссия "Все на фабрику: новый акселератор дизайн-решений для промышленности". Слушателям подробно расскажут и объяснят тонкости в разработке новых площадок, где продукт сможет пройти путь от идеи до ее воплощения в жизнь, и даже расскажут об инструментах, которые помогут ее реализовать, какие средства помогут обеспечить взаимодействие участников дизайнерской отрасли на рынке.

Следующие дни посвятят обмену опытом среди представителей бизнеса, требованиям, необходимым для развития и создания с нуля творческих проектов. Главная тема завершающего дня – взгляд в будущее, в ходе обсуждения которогр всех слушателей ознакомят с новыми теориями и практическими знаниями в креативной сфере. Это и корпоративное инвестирование в искусство, и развитие городской среды.

Среди заявленных участников-спикеров – блогеры, журналисты и ведущие, а также отраслевые профессионалы из бизнеса. 

Посетителей порадуют мастер-классами по диджеингу и ораторскому искусству, и даже киноозвучкой. Детям проведут урок по профориентации, а взрослые тем временем могут попробовать все, чего пожелает душа: и подиджеить, и поработать в 3D-моделировании, и освоить простую двухмерную анимацию.

Мэрия же намерена продолжить оказывать поддержку городской креативной индустрии. Глава города Сергей Собянин выразил благодарность профессионалам дела за их умения, талант и отдачу, с которой те создают уникальные проекты в столице, развивая и производство, и товарооборот с промышленностью. Без таких архитекторов будущего нельзя себе представить современный мегаполис и страну. Москва встретит новые вызовы как полагается: свежим форматом и мыслью для преодоления всех ограничений, наложенных на нее.

Источник: Официальный сайт мэра Москвы ✓ Надежный источник
новости партнеров

CNBC: Запад не сможет лишить РФ нефтяных доходов из-за грозного противника

И это не Кремль, утверждают журналисты

В США раскрыли хитрую тактику России по защите Крымского моста

Украинцы вряд ли смогут нанести сокрушительный удар

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей