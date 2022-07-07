Вызывает отвращение: известный комик призвал россиян никогда не отдыхать от Турции

Вызывает отвращение: известный комик призвал россиян никогда не отдыхать от Турции
Maksim Konstantinov/www.globallookpress.com
Мужчина рассказал, как его чуть было не стошнило

Известный россйский ведущий, музыкальный исполнитель и экс-участник "Клуба веселых и находчивых" Вячеслав Макаров поведал поклонникам в социальных сетях о своем крайне неудачном опыте, который приобрел во время поездки в Турцию.

Артист заявил, что сомневается в чистоплотности местного населения – Вячеслав утверждает, что решил как-то отдохнуть в одном из турецких баров. И увидел то, что привело его в отвращение: у одного из сотрудников была под ногтями грязь.

Иногда, рассудил Макаров, лучше не наблюдать за процессами приготовления коктейлей или еды. Да и вообще, считает телеведущий, многие представители местного населения далеки от чистоплотности.

Мнения подписчиков были неоднозначными – в духе от "меньше знаешь – крепче спишь" до возмущенных заявлений и напоминаний о критической важности соблюдения санитарных норм.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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