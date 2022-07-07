Власти Москвы усилили контроль пожарной безопасности на природных территориях

Проверяются парковые зоны, службы доводят информацию до отдыхающих

Спасательные службы Москвы ежедневно патрулируют парки и особо охраняемые природные территории. напоминая о правилах безопасного поведения. Из-за жаркой погоды в городе усилен контроль пожарной безопасности – в первую очередь, именно на таких объектах, указал замглавы города по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Чиновник отметил, что с начала пожароопасного сезона городские власти приняли меры, нацеленные на предотвращение пожаров. Пожарные выявляют случаи несанкционированного сжигания отходов, пресекая открытый огонь, который распространяют шашлычники в неразрешенных местах.

Специальные бригады проверяют чистоту лесопарковой зоны от сухой растительности, валежника и мусора. С отдыхающими беседуют по поводу правил безопасного поведения в таких условиях.

В административных округах Москвы подготовили отряды поливомоечной техники, в ТиНАО обустроили противопожарные и минерализованные полосы на границах.

Провели обследование мест забора воды для авиатехники, организовав противопожарное снабжение в малых районах. Пристально следят за профилактической работой с людьми. Ведь наиболее частая причина природных пожаров – неосторожное обращение с огнем.

Особое внимание уделяют и профилактической работе с людьми. По словам специалистов, самая частая причина природных пожаров – неосторожное обращение с огнем.