Форум креативных индустрий в Москве определит задачи и цели отрасли для всей России- эксперты

Форум креативных индустрий в Москве определит задачи и цели отрасли для всей России- эксперты
Фото: АГН "Москва"
Санкции стали толчок отечественному бизнесу и творческой мысли в стране

Уход некоторых иностранных компаний из российского рынка, а также поддержка властей на федеральном и на субъектном уровнях могут стать мощным драйвером роста российской креативной индустрии, считают представители отрасли.

Обсуждение дальнейшей судьбы этой индустрии в России проходит в Парке Горького в период с 7 по 10 июля. В рамках Российской креативной недели запланировано свыше 300 мероприятий, включая лекции, паблик-токи и показы фильмов на соответствующую тематику.

Перед слушателями выступают главные ритейлеры страны, дизайнеы и производители, а также представители органов государственной власти. Суть заключается в плошадке для диалога, где все могут решить общие задачи и выстроить определенный вектор для развития.

В России тема становится все актуальнее в связи с новыми ограничениями и санкционными мерами. Впрочем, считают эксперты, такая ситуация и стала драйвером развития всех креативных направлений в России.

К примеру, уход зарубежных игроков вызвал интерес отечественного ритейла к российскому бренду. Сейчас пытаются решить проблему с производством и сырьем. Совместные с властью усилися позволят сформировать эффективные и рабочие меры поддержки для ритейла.

А коллекционер, галерист Полина Аскери уверена, что подобные мероприятия крайне важны для всех креаторов страны – это ключевая возможность отрасли озвучить свои предложения по поводу мер поддержки сферы и получить обратную связь. Отдельно эксперт отметила заявления московских властей, которые указали, что и в дальнейшем намерены поддерживать отрасли, пострадавшие вследствие экономических рестрикций против России.

Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник
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